Возможно, чат Google Maps поможет с навигацией или поможет пользователям узнать больше о местности

Google Maps - одно из основных приложений Google, которым активно пользуются почти все. Многие используют его каждый раз, когда нужно куда-то отправиться. Обычно приложение обновляется, и в него добавляется несколько функций, которые делают работу пользователя намного удобнее.

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В бета-версии Google Maps v11.105 появились строки кода, свидетельствующие о том, что в приложении может появиться чат-бот.

Однако стоит отметить, что в строках нет никаких указаний или упоминаний об искусственном интеллекте, поэтому нельзя с уверенностью сказать, будет ли этот чатбот основан на генеративном искусственном интеллекте.

Есть вероятность, что чатбот Google Maps будет помогать в навигации или поможет пользователям узнать о местности немного больше. Например, можно открыть на карте новый район, в который вы собираетесь переехать, и задать чатботу вопросы об этом месте, чтобы узнать больше. Возможности безграничны, но пока неизвестно, как это будет работать.

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Независимо от того, как будет реализован чатбот, было бы здорово увидеть, что Google Maps получит эту функцию. Многие надеются, что эта функция будет так или иначе связана с генеративным искусственным интеллектом, поскольку это очень поможет в работе с пользователями.