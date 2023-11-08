Pixel Watch следующего поколения могут улучшить распознавание жестов

Согласно обнаруженному патенту, следующее поколение Google Pixel Watch, возможно, будет лишено кнопок, и его управление будет основываться на распознавании жестов. Это позволит эффективно использовать место на дисплее часов и сделает их дизайн более привлекательным. К сожалению, маленький экран смарт-часов затрудняет точный выбор и прокрутку контента при скрытии его от прикосновений, что негативно сказывается на пользовательском опыте. Однако благодаря новым датчикам на боковых сторонах часов, можно будет распознавать определенные нажатия, касания и сдавливания, реализовав тем самым функцию распознавания жестов.

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Патент описывает применение тензометрических датчиков для распознавания жестов на боковых сторонах часов, что подразумевает возможность сжатия боковых поверхностей, аналогично Google Pixel 3 и Pixel 4, но с использованием датчиков вместо подвижных деталей.

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Можно предположить, что новое поколение Pixel Watch не будет иметь значительно больший дисплей. Однако, возможно, ободки будут уменьшены, что позволит увеличить площадь экрана без увеличения размеров часов.