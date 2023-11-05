Связывание чипов (включая кристаллы графических процессоров) с помощью алмаза и других уникальных методов позволяет добиться более низкого тепловыделения микрочипа и повысить производительность в три раза

Температурный контроль является одной из основных проблем в производстве микрочипов, и с течением времени традиционные методы становятся все менее эффективными. В свете этого, компании Diamond Foundry и Intel работают над новыми решениями.

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Diamond Foundry производит пластины из синтетического алмаза для использования в кремниевых микросхемах. Это позволяет значительно увеличить скорость работы микрочипов. Производительность графического процессора Nvidia, изготовленного с использованием синтетического алмаза, в три раза превышает производительность стандартных чипов.

Intel в свою очередь фокусируется на использовании очищенного стекла для подложек, на которые устанавливают процессоры. Эта технология повышает энергоэффективность и улучшает связь между чипами, что имеет положительный эффект на охлаждение микрочипов.

Обе эти разработки обещают значительные прорывы в производстве микрочипов. Несмотря на то, что Diamond Foundry является одной из ведущих компаний в области использования алмазов, такие компании, как Coherent и Element Six, предлагают альтернативные поликристаллические пластины.

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По мнению Энди Бехтольшайма, соучредителя компании Sun Microsystems, следующий прорыв в производстве аппаратных средств может быть уже близко.