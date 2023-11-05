Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Утечки информации о OnePlus 12 указывают на обновление аккумулятора и камеры
Известно, что OnePlus 12 будет иметь проводную зарядку мощностью 100 Вт, как и у предыдущей модели OnePlus 11

реклама

Ожидается, что телефон OnePlus 12 появится на рынке до конца текущего года. Появившиеся утечки информации говорят о некоторых характеристиках устройства. Известно, что OnePlus 12 будет иметь проводную зарядку мощностью 100 Вт, что совпадает с предыдущей моделью OnePlus 11. Помимо этого, планируется добавить беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Емкость аккумулятора также увеличится с 5 000 мАч у OnePlus 11 до 5 400 мАч у OnePlus 12. Весьма вероятно, что это приведет к улучшению автономной работы устройства. 

реклама

Также известно о задней камере OnePlus 12. Несколько образцов снимков были опубликованы президентом OnePlus в Китае. Несмотря на отсутствие информации о технических характеристиках, показанные снимки сделанные камерой выглядят качественно, особенно в отображении теней.

Компания также подтвердила, что OnePlus 12 будет оснащен новым сенсором камеры Sony Lytia, но более подробной информации не предоставила. Предполагается, что этот сенсор будет улучшен по сравнению с тем, который используется в OnePlus Open.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Окончательные характеристики OnePlus 12 должны быть известны к концу 2023 года, а международный запуск ожидается в начале 2024 года.

#аккумулятор #камера #oneplus 11 #oneplus 12
Источник: techradar.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выпущено обновление для датчика камеры Samsung ISOCELL GNK с полным описанием новых характеристик
Sony может представить новую камеру и объектив на специальном мероприятии Alpha 7 ноября
OnePlus 12 прошел сертификацию 3C с проводной зарядкой мощностью 100 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
8
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
3
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
4
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Более 90% россиян, использующих смартфоны, сталкиваются со спам-звонками
+
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
1
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
5
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
8
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
Samsung наметила курс на повышение прибыльности рынка SSD — уже скоро цены могут сильно вырасти
+
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
1
Варшава намеренно блокирует украинский экспорт в Европейский Союз
+
Мобильная RX 7900M по производительности оказалась мощнее, чем RTX 4080
3
Ученые Калифорнийского университета: ИИ может заменить работу людей в более 40% случаев
1

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
2
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
6
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
15
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
2
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
40
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
76
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
+
F-14 Bombcat: как истребитель-перехватчик превратился в бомбардировщик
2

Сейчас обсуждают

Зю
21:24
Почему линукс выглядит как Windows 98? Отставание на 25 лет?
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Umid Xaydarov
21:20
значит ты с брянска...окей ..на грибоедова...окей
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
Vorvort
21:14
В 2019 купил Super Flower Leadex Platinum за 14000 рублей. Тогда надо мной смеялись, сейчас я смеюсь над теми кто побежал менять 750 Ватные БП.
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
Товарищ Ким
21:03
Кавалер какого-то ордена (который вручал лично Путин), похоже совсем опустилась до унылой ненависти к России. Боруховна (так звучит настоящее отчество страпонессы), получила от государства, всё, что т...
Названа цель приезда Аллы Пугачевой в Россию
alekssan
21:03
Майдан в штатах, это же так демократично.
19FortyFive: США находятся на пороге возможной Гражданской войны
Александр Овчинников
21:01
Почему до сих пор сушествуют беспрепятственные провозы на территорию укропии с Запада? Нет никаких лазеек в виде авто и жд дорог, в том числе речных/иорских путей то и нечем им воевать! Даже ежу это ...
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
Александр Овчинников
20:55
Когда командование наших аойск поймут, что всякую ,,помощь" укропии необходимо накрывать у её западных границ, особенно с пшетиками? Да и болгары с румынами тоже рады стараться, словно напрочь забыли ...
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
RandomXP
20:54
Интересно, что значит "Производительность графического процессора Nvidia, изготовленного с использованием синтетического алмаза, в три раза превышает производительность стандартных чипов." Позволяет п...
Чипы на основе синтетических алмазов и сверхчистого стекла могут стать самыми быстрыми процессорами
Апшеронский скакел
20:51
До сих пор с наклеечками, ждем корпус на 11.11, а если ты промахал вспышку, то это твои проблемы
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
alekssan
20:50
Как Гитлер в 45. Только он надеялся на супероружие своих ученых, а Зеленский надеется на ундервафлю которую даст запад.
Зеленский заявил о намерении Украины изменить стратегию боевых действий против РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем