Известно, что OnePlus 12 будет иметь проводную зарядку мощностью 100 Вт, как и у предыдущей модели OnePlus 11

Ожидается, что телефон OnePlus 12 появится на рынке до конца текущего года. Появившиеся утечки информации говорят о некоторых характеристиках устройства. Известно, что OnePlus 12 будет иметь проводную зарядку мощностью 100 Вт, что совпадает с предыдущей моделью OnePlus 11. Помимо этого, планируется добавить беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Емкость аккумулятора также увеличится с 5 000 мАч у OnePlus 11 до 5 400 мАч у OnePlus 12. Весьма вероятно, что это приведет к улучшению автономной работы устройства.

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Также известно о задней камере OnePlus 12. Несколько образцов снимков были опубликованы президентом OnePlus в Китае. Несмотря на отсутствие информации о технических характеристиках, показанные снимки сделанные камерой выглядят качественно, особенно в отображении теней.

Компания также подтвердила, что OnePlus 12 будет оснащен новым сенсором камеры Sony Lytia, но более подробной информации не предоставила. Предполагается, что этот сенсор будет улучшен по сравнению с тем, который используется в OnePlus Open.

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Окончательные характеристики OnePlus 12 должны быть известны к концу 2023 года, а международный запуск ожидается в начале 2024 года.