По слухам, ядра Oryon в Snapdragon 8 Gen 4 также показывают впечатляющие результаты в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 5

В следующем году Qualcomm планирует выпустить смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4 с первыми пользовательскими ядрами Oryon. Хотя многие ожидают, что возможности этих процессоров будут впечатляющими и, возможно, составят конкуренцию чипсетам Apple серии A, слухи утверждают, что также следует обратить внимание на новый графический процессор Adreno 830. Хотя никаких подробностей не было представлено, ранний результат теста 3DMark Wife Life Extreme утверждает, что графический процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen 4 на 10% быстрее, чем M2 от Apple.

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Напомним, что существует два варианта M2, каждый из которых имеет разное количество графических процессоров, причем в топовой конфигурации максимальное количество ядер GPU составляет 10. Adreno 830 набрал 7200 баллов, что соответствует 10-процентной разнице в производительности между M2 с 8-ядерным GPU.

Программа 3DMark Wild Life Extreme предназначена для того, чтобы довести чипсеты смартфонов и планшетов до предельного теплового режима, проверить их эффективность и показать, как они справляются с длительными нагрузками в течение определенного периода времени. Учитывая, что Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, выходящие в следующем году, по слухам, будут массово производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, стоит ожидать повышения энергоэффективности по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 и грядущим Dimensity 9300.

Результаты, полученные Adreno 830, являются первыми, поэтому инженерные образцы, скорее всего, тестировались в контролируемой среде, где чипсет должен работать практически без ограничителей мощности или компактных мобильных корпусов, позволяющих этим чипам агрессивно развить свои возможности. Однако когда в следующем году Snapdragon 8 Gen 4 появится в нескольких флагманских Android-смартфонах и будет протестирован в различных климатических условиях с высоким уровнем влажности, это будет уже совсем другая история.

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Также были предоставлены результаты одноядерных и многоядерных тестов Geekbench 5 для SoC 2024 от Qualcomm, и хотя они тоже впечатляют, читателям стоит относиться к этой информации с осторожностью.