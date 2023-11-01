Благодаря передовому процессору LG Alpha9 Gen 6 телевизоры LG автоматически распознают контент и настраиваются на наилучшее качество изображения

ОLED-телевизоры предлагают ряд преимуществ в сравнении с LED- и ЖК-телевизорами. Одним из главных преимуществ является отсутствие необходимости подсветки. Каждый пиксель на OLED-экранах светится самостоятельно, что позволяет добиться высокой точности изображения и увеличенной контрастности. В темных областях изображения пиксели могут быть полностью выключены, что гарантирует настоящую черноту, а не оттенки серого. Это создает реалистичное и глубокое визуальное восприятие.

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Кроме того, технология OLED обеспечивает исключительную точность передачи цветов, что влияет на восприятие всей информации.

Технология evo от LG придает OLED-телевизорам яркость и обеспечивает невероятную четкость изображения. С помощью передового процессора LG Alpha9 Gen 6, телевизоры LG автоматически определяют и наилучшим образом настраивают контент для достижения максимального качества изображения.

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Эти преимущества OLED-телевизоров делают их привлекательным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения. Без использования подсветки и способности каждого пикселя светиться самостоятельно, OLED-телевизоры открывают новые возможности для более реалистичного и насыщенного просмотра. Таким образом, в контексте освещения экрана телевизора, технология OLED является одной из самых передовых и впечатляющих на рынке.