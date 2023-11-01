Компания Vivo также подтвердила информацию о предстоящем выпуске смарт-часов Watch 3

В недавнее время компания Vivo начала активную рекламу своей новой серии смартфонов X100, а сегодня стало известно, что официальная презентация этих флагманов пройдет в Китае 13 ноября. Компания Vivo также подтвердила информацию о предстоящем выпуске смарт-часов Watch 3, работающих на операционной системе Blue OS.

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Эту информацию опубликовали на китайском микроблоге Weibo, и также было представлено официальное изображение модели Vivo Х100 Pro в насыщенном синем цвете с белыми акцентами. Хотя это сообщение просто объявляло дату следующего события компании Vivo стоит ожидать, что будут появляться новые сообщения, которые будут подогревать интерес к серии X100 и раскрывать некоторые технические детали этих телефонов.

К счастью, уже имеется некоторая информация о флагманских смартфонах Vivo благодаря утечке данных из бенчмарков. Согласно этим данным, телефон будет работать на чипсете Dimensity 9300 от MediaTek и обладать 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Ожидается, что Vivo X100 и X100 Pro будут доступны в различных вариантах в зависимости от объема памяти, но чипсет, вероятно, останется неизменным. Также появились слухи о том, что в начале следующего года появится X100 Pro+, более продвинутая версия этих смартфонов, но пока нет никакой подробной информации об этом устройстве.

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Что касается новых смарт-часов Watch 3, они будут работать на операционной системе Blue OS. Однако, кроме операционной системы, пока ничего больше неизвестно о этом устройстве.