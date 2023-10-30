появление версии 6.7 запланировано на начало следующего года

Популярный разработчик Linux, Линус Торвальдс, с гордостью объявил о выпуске новой версии - Linux 6.6. Он отметил, что неделя перед ее появлением прошла спокойно, что позволило выпустить ОС вовремя.

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В своем сообщении Торвальдс упомянул о количестве небольших исправлений, а также о крупном исправлении, связанном с драйвером r8152. Ожидается, что Linux 6.6 станет следующей версией с долгосрочной поддержкой (LTS). Несмотря на то, что уже идет работа над версией 6.7, ее появление планируется только в начале следующего года.

За восемь дней до релиза Линус Торвальдс представил 6.6-rc7 и назвал эту версию особенно крупной. Он отметил, что только версия 6.1 была более масштабной по количеству поправок и требовала дополнения rc8. К счастью, на этот раз обошлось без rc8 и 6.6 была выпущена вовремя.

В новой версии 6.6, представленной в конце октября 2023 года, включены такие обновления, как планировщик EEVDF, поддержка стека Intel Shadow Stack, а также поддержка новых платформ Intel и AMD, включая процессоры Intel Lunar Lake и Arrow Lake, а также процессоры AMD EPYC и Ryzen.

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Начиная с этого года Linux сократит срок долгосрочной поддержки с шести до двух лет. Несмотря на то, что это может быть ощутимым изменением, на самом деле мало кто продолжает использовать ОС, выпущенную шесть лет назад. Поэтому решение сохранить поддержку только для небольшого числа пользователей было признано разумным.