Президент Samsung LSI Пак Йонг-ин сообщил во время важной презентации на выставке semiconductor expo, что возможен революционный возврат к использованию собственного чипсета Exynos2400

На протяжении длительного времени в гонке мобильных процессоров явным победителем в категории производительности и энергоэффективности были чипсеты Bionic от Apple. Новейшая модель A17 Pro, предназначенная для смартфонов iPhone, представляет собой наиболее мощное устройство, которое заслуживает особого внимания. Помимо изменения названия на "Pro", сам чипсет настолько мощный, что обеспечивает возможность играть на смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в игры на уровне консольных.

реклама

Однако конкуренты не остаются в стороне. Новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm смог превзойти A17 Pro в одном из проведенных графических тестов, а именно в бенчмарке 3DMark Extreme, который нагружает графический процессор значительно сильно.

В добавок появились сообщения о том, что Samsung собирается изменить этот подход в следующей линейке Galaxy S24. Один из официальных представителей компании, президент Samsung LSI Пак Йонг-ин, в ходе ключевой презентации на выставке Semiconductor Expo, сделал некоторые замечания, которые могут намекать на революционный возврат к использованию фирменного чипсета Exynos 2400.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пак Йонг-ин уверен, что новый чипсет "Exynos 2400" продемонстрирует отличные результаты, особенно в области обработки графики, превосходя по производительности своих североамериканских конкурентов.