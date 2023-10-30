Стандарт SD Express Speed ​​Class 600 может достигать 600 Мбит/с

Следующее поколение SD-карт памяти обещает значительно повысить скорость хранения данных. Стандарт SD 9.1, разработанный SD Assocation (SDA), представляет новую технологию SD Express, которая использует интерфейс PCIe Gen4 и способна достигать скорости до 1 969 Мб/с. Это в два раза выше, чем максимальная скорость, предлагаемая оригинальным протоколом microSD, входящим в спецификацию SD 7.1.

реклама

SD Express представляет четыре варианта карт памяти с разными классами скорости: SD Express Seed Class 150, 300, 450 и 600. Класс скорости соответствует минимальной скорости чтения и записи, измеряемой в Мб/с. Это означает, что скорость работы карт памяти может варьироваться от 0,6 до 2 ГБ/с, что превосходит производительность большинства портативных SSD-накопителей, где скорость чтения и записи обычно составляет около 1 ГБ/с.

Такая повышенная скорость позволяет передавать большие объемы данных за малое время. Например, в режиме реального времени можно передать фильм Blu-ray объемом около 25 ГБ всего за 12,5 секунд. Также такой скорости достаточно для передачи видеофайлов формата 8K с большим объемом данных.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

SD Express определяет классы скорости для карт памяти SDXC, SDUC, microSDXC и microSDUC. Они основаны на последних технологических достижениях в области хранения данных.