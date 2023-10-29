Хотя точная дата еще не определена, многие источники сходятся во мнении, что месяцем презентации будет январь

Презентация телефонов Samsung Galaxy S23 состоялась 1 февраля 2023 года, однако все более вероятным кажется, что серия Samsung Galaxy S24 выйдет раньше, возможно, до конца января 2024 года.

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Согласно сообщению опытного источника @UniverseIce на китайском социальном сайте Weibo, Galaxy S24 уже находится в серийном производстве, что позволяет заключить, что его запуск состоится "в середине-конце января".

Однако источники SamMobile считают, что возможен запуск в начале-середине января, хотя "все может произойти по-разному". Кажется, что все сходятся во мнении о январе как о месяце запуска, несмотря на то, что точная дата пока не определена.

Вероятно, даже внутри компании Samsung пока еще нет точного решения относительно даты запуска.

Информация о дате выхода Samsung Galaxy S24 до сих пор была скудной, однако один из источников уже упоминал январь, поэтому можно с уверенностью сказать, что Samsung хочет выпустить свои флагманские телефоны раньше, чем в предыдущем году.

Серия Samsung Galaxy S22 была представлена 9 февраля 2022 года, а линейка Samsung Galaxy S21 - 14 января 2021 года. Даты запуска этих моделей не так постоянны, как у iPhone, но они всегда приходятся на начало года.

Несмотря на то, что до возможной даты выхода Galaxy S24 остается несколько месяцев, слухи и утечки о нем продолжают появляться регулярно. За последние несколько дней стало известно об увеличении объема оперативной памяти, улучшении экранов и спутниковой связи для линейки этих телефонов.

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Есть слухи о том, что Samsung планирует использовать в Galaxy S24 как собственный чип Exynos, так и новый Snapdragon 8 Gen 3, что может повлиять на производительность телефона в зависимости от региона, в котором он будет продаваться.