Обновленная спецификация камеры Galaxy S24 Ultra не сильно отличается, но она все равно имеет значение

Galaxy S24 Ultra, по всей видимости, порадует своих поклонников фотоаппаратом непревзойденного качества. Однако, судя по последним данным спецификации камеры, Samsung решила внести определенные изменения в состав камеры.

реклама

Начально было известно, что Galaxy S24 Ultra будет оборудован 200-мегапиксельной камерой ISOCELL HP2SX, 50-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом Sony IMX875, 10-мегапиксельным 10-кратным Sony IMX754+ и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором Sony IMX564 с лазерным автофокусом. Эти характеристики кажутся впечатляющими, однако, Samsung решила изменить их.

По последним данным, Galaxy S24 Ultra, несмотря на незначительные изменения, не получит камеру с 10-кратным телефото зумом, пользующуюся популярностью у многих пользователей. Вместо этого Samsung решила использовать конфигурацию с 3x+5x зумом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Galaxy S24 Ultra, вместе с остальными устройствами, официально будет представлен в январе 2024 года. За последние месяцы стало известно много интересных подробностей о новых телефонах и о том, чего можно ожидать от Samsung. Судя по полученной информации, южнокорейский технологический гигант снова продемонстрирует отличное качество своих устройств.