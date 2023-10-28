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Galaxy S24 Ultra, по всей видимости, порадует своих поклонников фотоаппаратом непревзойденного качества. Однако, судя по последним данным спецификации камеры, Samsung решила внести определенные изменения в состав камеры.
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Начально было известно, что Galaxy S24 Ultra будет оборудован 200-мегапиксельной камерой ISOCELL HP2SX, 50-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом Sony IMX875, 10-мегапиксельным 10-кратным Sony IMX754+ и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором Sony IMX564 с лазерным автофокусом. Эти характеристики кажутся впечатляющими, однако, Samsung решила изменить их.
По последним данным, Galaxy S24 Ultra, несмотря на незначительные изменения, не получит камеру с 10-кратным телефото зумом, пользующуюся популярностью у многих пользователей. Вместо этого Samsung решила использовать конфигурацию с 3x+5x зумом.
Galaxy S24 Ultra, вместе с остальными устройствами, официально будет представлен в январе 2024 года. За последние месяцы стало известно много интересных подробностей о новых телефонах и о том, чего можно ожидать от Samsung. Судя по полученной информации, южнокорейский технологический гигант снова продемонстрирует отличное качество своих устройств.