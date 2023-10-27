Обычно компания Apple анонсирует новые модели смарт-часов на осенних мероприятиях, но в этот раз, похоже, запуск Ultra 3 может быть отложен на неопределенный срок

По последним данным надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо, появление модели Apple Watch Ultra 3 может быть отложено до 2025 года. Разработка устройства, как утверждает Куо, еще не началась, и существует вероятность, что она не наступит к концу 2024 года.

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Обычно Apple представляет новые модели своих умных часов на осенних мероприятиях, однако, в данном случае, похоже, что запуск Ultra 3 может быть отложен на неопределенное время.

По мнению эксперта, причиной задержки могут быть новые функции, включая инновационные возможности мониторинга здоровья, которые требуют дополнительного времени для интеграции. Также возможны проблемы, связанные с переходом на использование микросветодиодных дисплеев, о которых ходят слухи.

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В любом случае, поклонникам Apple Watch остается только ждать и надеяться, что следующая модель будет стоить ожидания.