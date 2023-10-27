"Журнал" - это инновационное приложение для iPhone, позволяющее пользователям осознанно размышлять о повседневных моментах и особых событиях в своей жизни

Установив iPadOS 17.2 beta или macOS 14.2 beta, пользователи обнаружили, что они не могут найти приложение "Журнал" на своих iPad или Mac. Исследуя код iOS 17.2, пользователи сделали вывод, что на данный момент "Журнал" совместим только с iPhone и, скорее всего, это не изменится в ближайшем будущем. Возможно, приложение появится на iPadOS 18 и macOS 15 только в следующем году.

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Такое ограничение соответствует официальной информации от Apple, которую можно найти на веб-странице iOS 17. Приложение "Журнал" не упоминается на страницах iPadOS 17 и macOS Sonoma.

"Журнал" – это инновационное приложение для iPhone, которое позволяет пользователям осознанно взглянуть на повседневные моменты и особые события в их жизни.

Оно предлагает интеллектуально подобранные предложения на основе недавней активности пользователя, такие как фотографии, люди, места, тренировки и другие события, чтобы вдохновить пользователей на ведение записей в дневнике.

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Если вы сомневаетесь в безопасности использования приложения, Apple заверяет, что приложение обеспечивает защиту конфиденциальности пользователя благодаря обработке данных на устройстве и шифрованию. Это гарантирует, что ни Apple, ни кто-либо еще не сможет получить доступ к записям пользователя.