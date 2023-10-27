Одна камера сможет снимать два типа видео в формате 4K

Samsung готовится к долгожданному дебюту новой серии Galaxy S24 в январе 2024 года, и впечатления только усиливаются.

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В свежем видеоролике на YouTube, представленном компанией Samsung, были продемонстрированы уникальные возможности камеры, которые, как ожидается, придут на смену в будущих телефонах, оснащенных 200-мегапиксельными камерами и поддержкой платформы Snapdragon 8 Gen 3. Эти инновационные характеристики являются намеком на будущий функционал серии Galaxy S24 и, возможно, модели S24 Ultra.

Одной из впечатляющих новых функций камеры является ISOCELL Zoom Anyplace. Эта передовая технология, разработанная для 200-мегапиксельных сенсоров, базируется на запатентованной системе искусственного интеллекта и применении движка Qualcomm на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Zoom Anyplace обеспечивает автоматическое отслеживание и масштабирование объектов на видеозаписях, позволяя одновременно снимать крупные и удаленные планы. В результате пользователи могут получить два разных видео в формате 4К с использованием всего одной камеры, сохраняя цвета и углы обзора при масштабировании в 2 и 4 раза.

Одним из сильных преимуществ Zoom Anyplace является возможность отслеживания объектов в режиме реального времени, позволяющая сохранять фокус на объекте даже при его движении. Кроме того, эта функция обеспечивает гибкое и качественное масштабирование в любом направлении, при этом сохраняя разрешение видео на уровне 4К.

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Помимо технологии Zoom Anyplace, Samsung также представляет новую разработку - E2E AI Remosaic. Она значительно повышает скорость обработки изображений без ущерба для их качества, что позволяет существенно ускорить весь процесс съемки в два раза.