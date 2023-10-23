Генеративный искусственный интеллект станет частью iOS 18, поскольку компания разрабатывает различные варианты использования этой технологии

В минувшем месяце Apple представила широкой публике iOS 17, включающую множество новых изменений и функций. Несмотря на наличие ошибок и проблем, на текущем этапе, компания активно работает над их устранением в предстоящем обновлении iOS 17.1. Кроме того, Apple уже начала разработку iOS 18, сосредотачиваясь на интеграции функций искусственного интеллекта, которые будут доступны в платформе. Ранее уже поступала информация о работе компании над генеративным искусственным интеллектом, аналогичным ChatGPT.

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Однако известный аналитик поделился новыми сведениями о том, как эти функции генеративного ИИ будут использованы для повышения интеллектуальности Siri, а также внедрены в iOS 18. В рассылке Power On от Bloomberg Марк Гурман сообщает, что Apple ведет разработку генеративного ИИ на протяжении нескольких лет. Apple готовится интегрировать генеративный искусственный интеллект в iOS 18, и среди важных функций будет улучшение Siri.

Впрочем, первоначальные возможности могут быть ограничены, так как Apple отстала в работе над этой технологией. Руководители компании, такие как Эдди Кью, Крейг Фредериги и Джон Джаннандреа, руководят разработкой генеративного ИИ и созданием большой модели языка, которая будет доступна с выходом iOS 18.

В частности, команда Джаннандреа работает над "более умной версией Siri", оснащенной функциями искусственного интеллекта, что позволит ей взаимодействовать с различными элементами iOS, включая приложение "Сообщения". Система предложит более точные предсказания для завершения предложений.

Кроме того, функции генеративного ИИ будут внедрены в новом приложении Apple Music, что позволит автоматически создавать списки воспроизведения, а также в приложениях для повышения производительности, таких как Apple Pages и Keynotes, чтобы помочь пользователям в написании текстов и генерации идей.

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Apple будет продолжать развивать генеративный ИИ после его выхода, однако для того, чтобы обогнать конкурентов, компании предстоит совершить значительный скачок.