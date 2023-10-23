Камера новой модели iPhone 16 стоит на 380% дороже чем у iPhone 15

Новости о линейке iPhone 16 уже вызывают ожидание у фанатов этих устройств, несмотря на то, что только недавно был выпущен iPhone 15. Однако, согласно последним данным, Apple может столкнуться с проблемой повышения цен уже в 2024 году.

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По информации Nikkei Asia, стоимость производства iPhone 15 Pro Max превышает аналогичные расходы на iPhone 14 Pro Max на 12%. Так, камера новой модели стоит на 380% дороже, и титановая рамка также обходится дороже, чем алюминиевая в iPhone 14 Pro. Похожая ситуация с чипом A17 Pro, который стоит на 27% дороже A16 Bionic. Даже стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus стоят дороже своих предшественников.

Не смотря на увеличенные затраты на производство, цены на линейку iPhone 15 остались на уровне прошлогодних моделей. Однако, если расходы продолжат расти, Apple может быть вынуждена повысить розничные цены на iPhone 16, чтобы сохранить прибыль. Таким образом, базовая комплектация новой модели может превысить отметку в $799.

Стоит отметить, что некоторые из факторов, влияющих на рост стоимости производства, являются решением самой компании Apple. Например, если выбрано использование титана в устройствах, оно обязательно повлияет на стоимость. Однако, последнее время также отмечается рост стоимости основных материалов.

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Все же, радует то, что смартфоны Apple славятся своей долговечностью, и iPhone 15 не станет исключением. Несомненно, ожидается, что iPhone 16 будет предлагать новые технологические достижения, однако вложения в новейшие модели Apple, как всегда, советуются только при наличии необходимой финансовой возможности и желания.