Виртуальная реальность стала очень актуальной темой в мире технологий и возможно, старый добрый Wi-Fi позволит сделать большой шаг вперед

Гарнитура Meta Quest 3, ориентированная на мобильное применение и оснащенная мобильным процессором, имеет свои ограничения. Поэтому устройства для игр высокого класса подключаются к консолям или ПК с помощью проводов или беспроводного соединения. С разрешением FCC в США последние могут получить новый импульс развития.

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PSVR 2 рассматривалась как беспроводное устройство, однако это так и не случилось, возможно, потому что технология еще не была разработана. Впрочем, появление Wi-Fi 6 ГГц в будущем может изменить ситуацию. Apple, Microsoft и Google надеялись использовать эту возможность для беспроводного подключения устройств, и FCC дало разрешение.

Стандарты Wi-Fi не самая интересная тема, но это разрешение, похоже, предоставит технологическим компаниям в США возможность предлагать более богатые и мощные функции устройств виртуальной и дополненной реальности. Однако есть ряд ограничений.

Исходно Wi-Fi 6 ГГц был открыт для использования роутерами и устройствами, такими как телефоны и ноутбуки, но не поддерживал гарнитуры AR и VR. Новые возможности позволяют использовать низкую мощность на коротких расстояниях или высокую мощность с ограничением по геозоне, чтобы не мешать лицензированному использованию 6 ГГц.

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Полученные результаты могут стать решающим фактором для создания мощных AR- и VR-приложений через Wi-Fi. Это открывает возможность для PSVR 3 стать беспроводным устройством и улучшить возможности потоковой передачи данных через Wi-Fi.