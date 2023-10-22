В следующем году Apple может предложить ЖК-дисплеи в обеих моделях iPad Pro вместо OLED-дисплеев

Уже долгое время ходят слухи, что планшеты iPad Pro 2024 года будут оснащены OLED-панелями, которые заменят ЖК-дисплей в 11-дюймовом устройстве и мини-светодиодный экран в 12,9-дюймовом устройстве. Компании Samsung Display и LG Display, как сообщалось, заключили с Apple сделки на поставку OLED-панелей.

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В новом сообщении DigiTimes со ссылкой на отраслевой источник говорится, что компания Apple приостановила работу над OLED-подсветкой для своей самой премиальной линейки планшетов. Вместо этого Apple больше не будет использовать мини-светодиодную подсветку для устройств с большим экраном, а в 11- и 12,9-дюймовых моделях iPad Pro будет использоваться ЖК-подсветка. В соответствии с собственной системой наименований Apple, мини-светодиодный экран назывался "Liquid Retina XDR display", в то время как оба дисплея теперь, как сообщается, будут оснащаться ЖК-дисплеем "Liquid Retina Display".

В отчете DigiTimes говорится, что более высокая стоимость производства при использовании мини-светодиодной подсветки является "препятствием для более широкого внедрения в промышленность". В отчете также говорится, что возврат Apple к ЖК-подсветке "может быть продиктован стремлением компании к масштабным поставкам на рынок".

Решение оснастить оба iPad Pro (2024 г.) ЖК-подсветкой задержит начало производства, говорится в отчете, с начала следующего месяца до "не позднее начала 2024 года".

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Учитывая послужной список DigiTimes и то, что означает переход 12,9-дюймового iPad Pro с mini-LED на LCD, не стоит сильно доверять этой информации без подтверждения из надежных источников.