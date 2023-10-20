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10test
В iOS 18 ожидается появление нового генеративного ИИ Apple
Многие предполагают, что искусственный интеллект может быть интегрирован в Siri, что значительно повысит полезность виртуального помощника Apple

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За последние несколько месяцев начали распространяться слухи о том, что компания Apple планирует включить свой ChatGPT во все свои флагманские модели iPhone. Недавно эти слухи получили дополнительное подтверждение, что придает им определенную значимость.

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Известный аналитик Джефф Пу сообщил, что так называемый "Apple GPT" – чат-бот, может быть представлен уже в конце 2024 года. Это означает, что новая модель iOS 18 и iPhone 16, оснащенная генеративным искусственным интеллектом (ИИ), может появиться раньше ожидаемого.

Однако Пу предостерегает нас, что внедрение искусственного интеллекта Apple потребует некоторого терпения. Это связано с тем, что Apple стремится гарантировать отсутствие нарушений конфиденциальности, которые недавно стали проблемой приложений, использующих искусственный интеллект. Это может потребовать времени и усилий.

По словам Пу, Apple планирует построить несколько сотен серверов для искусственного интеллекта в этом году, а в 2024 году – еще больше. Сообщается, что конечный продукт может объединять облачный ИИ и обработку данных на самом устройстве, что обеспечит конфиденциальность пользователей.

Хотя в докладе не приводятся подробности о планах Apple относительно генеративного ИИ, другие аналитики уже предложили несколько идей. Некоторые издания предположили, что искусственный интеллект может быть интегрирован в Siri, что значительно повысит полезность виртуального помощника Apple.

Даже генеральный директор Apple Тим Кук открыто заявил, что компания работает над генеративным ИИ уже много лет. Он отметил, что Apple подходит к этому вопросу ответственно, внимательно учитывая возможные негативные последствия, такие как предвзятость и галлюцинации.

Из всего этого можно сделать вывод, что предполагаемая дата появления "Apple GPT" в 2024 году, упомянутая Пу, может быть слишком оптимистичной. К тому же, аналитик Минг-Чи Куо ранее отметил, что Apple значительно отстает от конкурентов в области искусственного интеллекта. Это означает, что компании предстоит пройти долгий путь, прежде чем она будет готова представить свой ИИ.

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Независимо от того, когда точно появится Apple GPT, остается без сомнения, что Apple приложит множество усилий, чтобы превзойти ChatGPT и создать что-то лучшее. Возможно, на конференции разработчиков Apple WWDC в июне 2024 года мы получим более подробную информацию об этом инновационном продукте.

#apple #искусственный интеллект #chatgpt #ios 18
Источник: techradar.com
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