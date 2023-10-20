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10test
Стало известно, что OnePlus сделает дисплей с яркостью 3 000 нит
Технические подробности нового экрана пока не опубликованы, но известный информатор Digital Chat Station утверждает, что дисплей будет иметь разрешение «2К» и яркость 3000 нит

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Компания OnePlus, сотрудничая с BOE, планирует создать очень яркий дисплей. И если верить этим данным, презентация нового дисплея может состояться уже до конца месяца, на мероприятии в Китае 24 октября.

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Сам OnePlus объявил об этом событии на сайте Weibo, написав: "Восход солнца на востоке! За 30 лет мы прошли путь от отстающих до догоняющих и превосходящих. 24 октября OnePlus объединяется с BOE и приглашает вас стать свидетелями исторического момента для китайских экранов!".

Технические детали о новых "китайских экранах" пока не раскрыты, но известный информатор Digital Chat Station утверждает, что новый дисплей будет иметь разрешение "2K" с яркостью 3000 нит. Он также сообщил, что BOE планирует анонсировать еще один дисплей с яркостью 3000 нит и разрешением "1,5K". По его данным, оба дисплея будут иметь ШИМ-регулирование яркости с частотой 2160 Гц и "одноимпульсный постоянный ток".

Перед презентацией OnePlus Open случилась утечка спецификаций, в которой утверждалось, что дисплей будет иметь пиковую яркость в 2800 нит. Если это подтвердится, то на бумаге это будет означать, что это самый яркий дисплей на телефоне в мире.

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Хотя до выхода OnePlus 12 остается несколько месяцев, есть вероятность, что он будет оснащен новым дисплеем с яркостью 3000 нит, созданным совместными усилиями OnePlus и BOE. И, судя по появившимся данным, Samsung в ответ на это может предложить дисплей Galaxy S24 с пиковой яркостью 2400 нит.

#oneplus #дисплей #3 000 нит
Источник: phonearena.com
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Зачем? Чтобы ожог сетчатки был? 1000 то безумно много, на мониторе 200 (20% яркости) хватает практически всегда
Стало известно, что OnePlus сделает дисплей с яркостью 3 000 нит
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