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Компания Samsung продолжает совершенствовать свое приложение Internet Browser, добавляя в него новые функции. После тщательного тестирования в бета-версии приложения Samsung выпустила некоторые из этих функций в стабильную версию.
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Это означает, что при обновлении до последней версии Samsung Internet Browser, независимо от того, участвовали ли вы в программе бета-тестирования, вы сможете воспользоваться дополнительными функциями.
Как отмечает SamMobile, среди наиболее важных новых функций, включенных в последнее обновление, - поддержка автозаполнения URL в адресной строке, что позволит сэкономить массу времени при вводе адреса для посещения того или иного сайта.
Кроме того, в новой версии Samsung Internet Browser появилась поддержка синхронизации групп вкладок, что подтверждается официальным журналом изменений. Наконец, в приложении увеличено количество дней сохранения истории, что позволяет проверить, какие сайты вы посещали за последние 90 дней.
Если вы хотите обновить Samsung Internet Browser до версии 23.0.0.47, то на данный момент единственным вариантом является магазин Galaxy Store. Однако в ближайшее время обновление должно появиться и в Google Play Store, если вы не хотите использовать магазин Galaxy.