Увеличено до 90 количество дней хранения истории

Компания Samsung продолжает совершенствовать свое приложение Internet Browser, добавляя в него новые функции. После тщательного тестирования в бета-версии приложения Samsung выпустила некоторые из этих функций в стабильную версию.

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Это означает, что при обновлении до последней версии Samsung Internet Browser, независимо от того, участвовали ли вы в программе бета-тестирования, вы сможете воспользоваться дополнительными функциями.

Как отмечает SamMobile, среди наиболее важных новых функций, включенных в последнее обновление, - поддержка автозаполнения URL в адресной строке, что позволит сэкономить массу времени при вводе адреса для посещения того или иного сайта.

Кроме того, в новой версии Samsung Internet Browser появилась поддержка синхронизации групп вкладок, что подтверждается официальным журналом изменений. Наконец, в приложении увеличено количество дней сохранения истории, что позволяет проверить, какие сайты вы посещали за последние 90 дней.

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Если вы хотите обновить Samsung Internet Browser до версии 23.0.0.47, то на данный момент единственным вариантом является магазин Galaxy Store. Однако в ближайшее время обновление должно появиться и в Google Play Store, если вы не хотите использовать магазин Galaxy.