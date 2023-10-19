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10test
OPPO анонсирует функцию позволяющую пользователям получить доступ к различным типам файлов
Новейшая функция OPPO «Открытие файлов любого формата» поддерживает более 40 типов файлов, включая ключевые заметки Apple, страницы и числа

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Производитель мобильных устройств OPPO не только анонсировал свой новый складной смартфон Find N3, но и представил несколько дополнительных функций, включая новую функцию "Открытие файлов любого формата". С помощью этого дополнения пользователи могут получить полный и непрерывный доступ к различным типам файлов, которые ранее были недоступны без определенной операционной системы, подобно Apple.

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Компания продемонстрировала, что функция "Открытие файлов любого формата" позволяет открывать до 40 различных типов файлов без каких-либо проблем. Она должна работать без необходимости устанавливать дополнительное оборудование или подключаться к локальной сети. Тем не менее, пользователи должны подключиться к внешнему веб-сайту "cloud.oppo.com", чтобы загружать и скачивать файлы на свой смартфон File N3.

Эта новая функция также поддерживает типы файлов, используемые в устройствах Apple Mac и iPad, что облегчает работу с разными операционными системами. В дополнение к новой функции, OPPO также представила функцию "File Anywhere Door", которая позволяет отправлять важные файлы с помощью простого процесса "перетащи и брось". Однако ограничение состоит в том, что эта функция пока доступна только на модели N3.

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Пока неизвестно, планирует ли китайский производитель поддерживать эту функцию на других моделях или покупатели будут вынуждены перейти на этот складной флагман, чтобы воспользоваться возможностью новой функции.

#apple #oppo #открытие файлов
Источник: hi-tech.mail.ru
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