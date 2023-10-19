Дебют AirTag 2 может состояться в марте или апреле 2025 года

Появились данные о новом поколении AirTag, которые быстро начали распространяться в онлайн сообществе. Аналитик Apple, Минг-Чи Куо, согласно информации, опубликованной Apple Insider, сообщил о задержке массового производства AirTag второго поколения до 2025 года.

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Ранее в августе Куо ошибся, делая прогноз о начале массового производства AirTag 2 к концу 2024 года. И, что самое интересное, он упомянул некую связь с Apple Vision Pro.

Очевидно, что Apple Vision Pro должен быть хорошо интегрирован с Find My, и это не только для обеспечения безопасности (ведь, будем честны, устройство стоимостью более 3000 долларов требует всего спектра защиты, включая возможность GPS-слежения), но и потому, что iPhone уже использует подобную функцию направленного поиска для аксессуаров.

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Предположим, что прогноз Куо соответствует действительности, тогда дебют AirTag 2 может состояться в марте или апреле 2025 года. Как будет выглядеть новое устройство, не известно. Основная часть устройства останется такой же, как и с момента его выхода в апреле 2021 года, однако программное обеспечение получит обновления, особенно в области защиты от преследований.