Один пользователь Reddit отметил, что проблема с мерцанием возникает при использовании таймера или передней панели Modula Ultra

Некоторые пользователи Apple Watch столкнулись с проблемами, связанными с экранами часов. Из отзывов на веб-странице сообщества Apple и на сайте Reddit стало понятно, что экраны начинают мерцать, когда пользователь поднимает запястье для активации режима Always On. Еще одна проблема, над которой работает Apple, связана с появлением розовых оттенков на циферблатах некоторых моделей Apple Watch при поднятии запястья.

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Один из участников Reddit отметил, что проблема с мерцанием возникает при использовании таймера или лицевой панели Modular Ultra. Экран мерцает на долю секунды после активации режима Always On. Это происходит не всегда, но достаточно часто, чтобы вызывать беспокойство.

По сообщениям, проблема с мерцанием и появлением розовых оттенков наблюдается на новых часах Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Несмотря на установку последней версии watchOS 10.0.2, ошибка продолжает возникать. На следующей неделе ожидается публичный релиз watchOS 10.1 от Apple, в котором, возможно, будет исправлена эта проблема.

Кроме того, Apple не скрывает, что уже готово обновление, исправляющее эту проблему. Внутренняя записка компании Apple просит поставщиков услуг не производить ремонт пострадавших Apple Watch, а вместо этого рекомендует клиентам дождаться обновления программного обеспечения своих часов.

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В качестве временного решения проблемы мерцания, Apple рекомендует пользователям выключить функцию Always On display.