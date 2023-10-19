Проектор оснащен оптической системой отображения последнего поколения и технологией светодиодного источника света, поддерживающей яркость 270 CVIA

Корпорация Lenovo объявила о выпуске своего нового проектора Lenovo 100S. На сайте компании уже возможно оформить предварительный заказ устройства.

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Предполагаемая стоимость проектора будет составлять примерно 13 000 рублей, что сделает его доступным для многих пользователей.

Даже при своей доступной цене, устройство имеет впечатляющие характеристики. Проектор обладает последним поколением системы оптического отображения, технологией светового LED-источника, поддерживая яркость 270 CVIA, и предназначен для срока службы до трех лет беспрерывной работы.

Система оптического отображения включает покрытие из множества слоев для увеличения яркости до 30%. Устройство в добавок оснащено фокусировкой в автоматическом режиме и возможностью коррекции трапеции.

Главной «мозговой» частью проектора считается процессор Huawei HiSilicon 352, что дает поддержку устройству для декодирования 4K-изображения и возможность отображать в высоком качестве контент с разрешением 1080P.

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В добавок, проектор оснастили двумя динамиками мощностью 5 Вт и возможностью соединения по Wi-Fi 6.