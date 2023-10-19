Теперь пользователи iPhone 15 серии сообщают о проблеме на сайте Apple Communities

Почти две недели назад стало известно о проблеме, с которой столкнулись некоторые пользователи iPhone 15-й серии при подключении к Wi-Fi - некоторые пользователи сообщали о медленной загрузке. Затем вышла финальная бета-версия iOS 17.1, но исправлений для Wi-Fi в ней не было найдено. Сейчас пользователи iPhone 15-й серии пишут о проблеме на сайте Apple Communities.

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Один из подписчиков, именуемый "TG2557", выразил свое разочарование: "Очень обидно, что эта проблема не была исправлена в релизе 17.1. Я собираюсь путешествовать зимой в течение 6 месяцев и не могу менять маршрутизаторы, поэтому очень беспокоюсь, что не смогу использовать новый телефон в дороге".

Хотя другой участник сообщества назвал это "проблемой номер один", он подчеркнул, что Wi-Fi является "критически важным" для телефона в наше время. Указав: "У меня такая же проблема с 15 pro. Я попробовал все упомянутые решения, но не помогло. Отключение 2,4 ГГц дало 30 минут работы Wi-Fi, затем он снова выключился. Мне кажется, что обновление маршрутизатора только из-за приобретения нового телефона выглядит глупо. Надеюсь, проблему решат с помощью будущих обновлений".

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Неизвестно, знает ли Apple об этой проблеме официально, и компания пока не давала комментариев по этому поводу. Возможно, Apple исправит эту проблему выпуском iOS 17.1.1, так как на сайте сообщества появилось уже 19 страниц жалоб. Это говорит о том, что проблема широко распространена и Apple.