Появилась информация о новых характеристиках дисплея Samsung Galaxy S24

Серия Samsung Galaxy S24 должна дебютировать в январе следующего года, и хотя до релиза остается немного времени, уже появились утечки и слухи, которые обещают интересные нововведения. Надежный источник утечек Revegnus поделился свежей информацией, полученной от компании Samsung Display.

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По сообщению, все модели Galaxy S24 будут оснащены дисплеями LTPO, M13 с яркостью 2500 нит. Это отличается от предыдущей практики, когда только модели Ultra обладали такими панелями. Таким образом, Samsung планирует внедрить передовые технологии дисплея во все модели серии Galaxy S24, включая базовую версию.

Информация также подтверждает использование OLED-панелей M13, представляющих собой новое поколение более тонких и эффективных панелей в сравнении с M12, использовавшимся в предыдущих моделях. Это означает, что пользователи Galaxy S24 смогут наслаждаться улучшенным качеством изображения.

Основное различие между дисплеями Galaxy S24 и вариантов Plus/Ultra заключается в разрешении и размере. Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет обладать самым большим 6,8-дюймовым дисплеем, в то время как Galaxy S24 Plus будет иметь 6,65-дюймовый экран, а базовая модель Galaxy S24 - 6,1-дюймовый.

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И наконец, по последним данным, все модели серии Galaxy S24 будут оснащены новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот 4-нм чипсет второго поколения будет доступен не только в ультрамодели Galaxy S24 Ultra, но также в версиях Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus для американского рынка. В остальных регионах чипсет Exynos 2400 будет занимать ведущую позицию.