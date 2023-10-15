Одно из преимуществ Samsung перед TSMC - использование технологии Gate-All-Around (GAA)

В сегодняшней ситуации на рынке контрактного литейного производства два лидирующих игрока - TSMC и Samsung, а третье место занимает Intel. Однако, в отличие от TSMC, который планирует перейти на 3-нм технологический узел, Samsung продолжает свое исследование и разработку по 2-нм. Глава подразделения Samsung Semiconductor and Device Solutions (DS) Кае Хьюн Кюн заявил, что в ближайшие пять лет Samsung обойдет TSMC и станет лидирующей литейной компанией в мире.

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По данным TrendForce, в настоящее время TSMC принадлежит 60% мирового литейного рынка. Говорят, что Samsung, которая потеряла бизнес Qualcomm в прошлом году из-за низкой доходности, теперь соответствует доходности TSMC в 50-60% от 3-нм производства. Однако, согласно источникам в полупроводниковой отрасли, обе фирмы, сосредоточены на разных вещах. TSMC стремится поддерживать стабильный уровень 3-нм техпроцесса, в то время как Samsung рассчитывает на 2-нм производство следующего поколения.

Одно из преимуществ Samsung перед TSMC - использование технологии Gate-All-Around (GAA). Используя вертикально сложенные горизонтальные нанолисты, эти транзисторы могут контактировать с затвором со всех четырех сторон, что приводит к уменьшению утечки тока. В то время как Samsung уже использует GAA в своем 3-нм технологическом узле, TSMC пока еще продолжает использовать транзисторы FinFET в своем 3-нм производстве. Однако лидирующая литейная компания пока не планирует внедрять GAA технологию до начала массового производства 2-нм чипов в 2025 году.

Причина, по которой эта техническая деталь так важна, заключается в том, что с уменьшением размера транзисторов можно увеличить их количество в чипе, что повышает его производительность и эффективность. К примеру компания Apple, которой удалось увеличить количество транзисторов в чипсете серии A на 123%. При сравнении iPhone 11 Pro Max и iPhone 15 Pro Max, разница в скорости работы заметна в разы.

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Несмотря на то, что Samsung обладает преимуществом в освоении 2-нм техпроцесса благодаря использованию GAA технологии, Apple в течение многих лет является важнейшим клиентом TSMC и не планирует изменять поставщика для производства чипов, которые используются в iPhone.