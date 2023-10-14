Использование материала, разработанного Idemitsu Kosan, позволит Toyota вывести на рынок эти энергоемкие батареи к 2028 году

Tойота заключила соглашение с японской компанией Idemitsu Kosan о массовом производстве сверхвысокоскоростных электромобилей, оснащенных новыми твердотельными батареями.

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Это значительное обновление в стратегии компании, направленное на то, чтобы стать первым производителем автомобилей с батареями нового поколения. По словам представителей Toyota, эта новая технология обеспечит автомобилям возможность проехать 1500 км. на одной зарядке и зарядиться всего за 10 минут благодаря более высокой плотности энергии.

Партнером в этом проекте стала компания Idemitsu Kosan, крупнейший нефтеперерабатывающий предприятие в Японии. Хотя выбор этого партнера может показаться неожиданным для производителя электромобилей, Toyota утверждает, что Idemitsu занималась разработкой "основных технологий" для аккумуляторов еще с 2001 года, задолго до того, как Toyota начала этим заниматься в 2006 году.

Одной из ключевых разработок Idemitsu был новый материал для батарей - твердый сульфидный электролит. В рамках партнерства Toyota планирует объединить опыт Idemitsu и свои производственные возможности, чтобы сделать твердотельные батареи реальностью для широкой аудитории.

Toyota разработала трехэтапный план для коммерческого использования твердотельных батарей к 2027-2028 годам. Однако это не означает, что электромобили с твердотельными батареями станут широко доступными в это время, так как "полномасштабное массовое производство" начнется позже. Также пока неизвестно, на какие рынки Toyota выведет свои электромобили и какую цену они будут иметь.

Первым этапом для Toyota и Idemitsu будет совместная работа над дальнейшим усовершенствованием сульфидных твердых электролитов, с акцентом на качество, стоимость и сроки выполнения работ. Это будет происходить на экспериментальном стенде, принадлежащем Idemitsu.

После достижения определенного уровня развития материала начнется второй этап. На нем Idemitsu создаст более масштабное экспериментальное производство и получит технологию массового производства. Наконец, на третьем этапе стартует "полномасштабное серийное производство".

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Honda также объявила о своих планах выпустить автомобили с твердотельными аккумуляторами к концу десятилетия.