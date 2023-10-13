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10test
EA Sports FC выпустит пошаговую тактическую спин-офф игру в начале 2024 года
Игра будет выпущена на мобильные устройства

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Компания EA объявила о том, что в начале 2024 года в рамках серии EA Sports FC будет выпущена пошаговая тактическая игра для мобильных устройств. Игра, получившая название "EA Sports FC Tactical", заменит традиционную для игр EA Sports механику игры в реальном времени на стратегический пошаговый контент.

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В мобильной игре будет сделан "упор на такие игровые стратегии, как выносливость и силовая игра", о чем EA сообщает в пресс-релизе. Кроме того, уточняется, что "матчи симулируются с пошаговыми возможностями защищаться, атаковать, выполнять движения и наносить удары по воротам, в результате чего получается настоящий футбольный экшен, какого еще никогда не было". 

Кроме того, EA уточнила, что в игре будет представлено более 5000 игроков из 10 лиг, так что недостатка в игроках игроки не испытают. Игра также обещает "широкий спектр игровых режимов, от товарищеских матчей до напряженных сетевых соревнований, включая ранговые матчи, лиги и гильдии".

EA Sports FC Tactical выйдет на устройствах под управлением Android и iOS, но конкретная дата релиза пока не объявлена. В настоящее время запуск игры запланирован только на "начало 2024 года".

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Для получения более подробной информации о сроках выхода мобильной игры лучше всего следить за официальными социальными сетями EA Sports, а также за официальными страницами EA Sports FC в социальных сетях.  EA Sports FC Tactical также появится в магазинах приложений iOS App Store и Google Play для тех, кто хочет пройти предварительную регистрацию. 

#игра #мобильные устройства #ea sports fc
Источник: techradar.com
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