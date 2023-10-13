Пользователям Galaxy S24 на базе Exynos 2400 SoC нет необходимости беспокоиться о том, что не используются чипы Qualcomm

MySmartPrice и 91mobiles заметили пару бенчмарк-тестов, связанных с Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24+ следующего года. Тесты дают некоторое представление о том, что Samsung планирует делать с двумя чипсетами, которые будут использоваться в флагманских телефонах 2024 года: собственной SoC Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, разработанным Qualcomm. Сначала посмотрим на тест Geekbench Galaxy S24 Ultra. Это американская версия устройства с модельным номером SM-S928-U.

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Судя по результатам этого бенчмарк-теста, топовый телефон Samsung следующего года будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти. Под капотом будет находиться чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Устройство показало результат 2234 в одноядерном режиме и 6807 в многоядерном. Стоит ожидать, что телефон будет оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 3200 и, возможно, частотой обновления 144 Гц.

Возможно, в устройстве вернется основная камера с разрешением 200 Мп, а фронтальная камера будет оснащена 12 Мп сенсором. Поддерживать работу устройства будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 или 65 Вт. Предустановлена операционная система Android 14 и One UI.

В Geekbench также была представлена глобальная версия Galaxy S24+ (SM-S926B), работающая на десятиядерном процессоре, что означает наличие под капотом SoC Exynos 2400. Согласно последним данным, Samsung будет использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy S24 Ultra, в то время как Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут оснащаться Exynos 2400 в Корее и Европе. На других рынках, включая США и Китай, вся серия Galaxy S24 будет оснащаться Snapdragon 8 Gen 3.

Тест Geekbench показал, что Galaxy S24+ будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти (хотя в других конфигурациях может быть до 12 ГБ ОЗУ) и накопителем емкостью до 256 ГБ. Galaxy S24+ будет поставляться с операционной системой Android 14 и фирменным пользовательским интерфейсом One UI. Телефон будет оснащен 6,7-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Поддерживать работу устройства будет аккумулятор емкостью 4900 или 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 или 65 Вт.

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Galaxy S24+ набрал 2067 баллов в одноядерном тесте и 6520 баллов в многоядерном тесте. В итоге, по результатам Geekbench, Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 выглядят довольно ровно. Если нет проблем с тепловыделением, то тем, кто пользуется аппаратами серии Galaxy S24 на базе Exynos 2400 SoC, не стоит беспокоиться о том, что в их телефонах не используется чип Qualcomm.