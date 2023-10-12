Также ожидается наличие тройной камеры, причем основная камера будет иметь разрешение 48 Мп

Официальная дата презентации OPPO Find N3, который, в сущности, считается OnePlus Open – первым складным телефоном OnePlus, наконец, объявлена. Долгожданное событие пройдет 19 октября. До этого OPPO и OnePlus сделали сообщение, что OnePlus Open и OPPO Find N3 – это одно и то же устройство, но с различными маркетинговыми наименованиями для разных регионов.

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Теперь OPPO Find N3 получил свою официальную дату релиза. Следует ожидать, что телефон станет доступен в Китае, а на территории США будет называться OnePlus Open. Кроме того, компания также планирует представить второй складной телефон в этот же день, что, вероятно, означает глобальную доступность Oppo Find N3 Flip, который на данный момент является эксклюзивной моделью для Китая. Презентация OPPO пройдет в Сингапуре.

Многие ожидают, что складное устройство будет обладать впечатляющими характеристиками. По сообщениям, оно будет иметь наиболее высокую плотность пикселей среди всех складных дисплеев на рынке, что позволит получить четкое и ясное изображение даже в сложенном состоянии.

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Также говорят, что новая модель будет обладать более компактным шарниром, легкостью и прочностью. Что касается процессора, ожидается, что Snapdragon 8 Gen 2 будет основным, а оперативная память составит 16 Гбайт с накопителем до 1 Тбайт. Ожидается также, что телефон будет оборудован тройной камерой, главная из которых будет иметь разрешение 48 Мп.