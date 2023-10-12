Vantage V3 отслеживает частоту сердечных сокращений и состояние нервной системы

Прошло три года и компания Polar вернулась с новыми смарт-часами Vantage, в которых используется новая платформа "биосенсорных технологий".

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Эта платформа, получившая название Polar Elixir, состоит из датчиков, позволяющих Vantage V3 измерять основные функции организма, такие как сердечно-сосудистая система, вегетативная нервная система и температура тела. Пользователи-спортсмены получают огромное количество данных о своем физическом состоянии, позволяющих понять, как улучшить тренировки. Например, данные с датчика Wrist-ECG можно просмотреть в приложении Polar Flow, где можно "увидеть, как ваше сердце реагирует на физическую нагрузку". Эту информацию можно экспортировать в PDF-файл, чтобы поделиться с другими пользователями, например, с персональным тренером или инструктором.

Кроме того, смарт-часы могут считывать температуру кожи в ночное время и предоставлять другие важные сведения о состоянии здоровья. Например, повышение температуры кожи может свидетельствовать о том, что вы начинаете заболевать.

Для любителей активного отдыха Vantage V3 оснащен двухчастотным GPS-навигатором, способным измерять расстояния "с высокой точностью и без помех" от окружающих зданий до улиц. По словам представителей компании Polar, устройство имеет функции обратного отслеживания и пошагового ориентирования, что позволяет всегда знать, "где вы находитесь и куда направляетесь". Можно даже загрузить "автономные карты", если вы планируете уехать в незнакомую местность.

Все, что вы увидите, будет отображаться на 1,39-дюймовом AMOLED-экране с разрешением 454 x 454 пикселей. Дисплей Vantage V3 настолько яркий, что может использоваться в качестве фонарика. Какой процессор находится под капотом, неизвестно. Polar не сообщает никаких подробностей, но утверждает, что процессор на 129% быстрее, чем в Vantage V2, выпущенных в 2020 году.

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Говоря о V2, компания утверждает, что батарея V3 на 41% больше по сравнению со старшей моделью. По заявлению компании, она способна проработать восемь дней подряд "в стандартном режиме" или до 53 часов при включенных GPS и OHR (оптический датчик сердечного ритма). Среди других особенностей устройства - 32 ГБ памяти, 15 различных виджетов, 18 красочных панелей, а также режим Recovery Pro, позволяющий понять, когда следует ослабить нагрузку.