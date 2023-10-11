OnePlus 12 может стать лучшим устройством компании с точки зрения камер

OnePlus 12 становится интересным устройством, поскольку его официальная презентация состоится в конце этого года в Китае и в начале 2024 года на мировом рынке. В прошлом многие уже видели утечку спецификаций, и, судя по представленным рендерам, новый телефон будет очень похож на своего предшественника, что очень хорошо, поскольку сейчас наблюдается тенденция, когда бренд постепенно развивает свою собственную индивидуальность.

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Сегодня появились новые данные о характеристиках камеры OnePlus 12, и, судя по всему, китайская компания решила обновить систему камер нового телефона, что наконец-то позволит получать более качественные снимки с каждого датчика.

OnePlus 12 будет оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IM966, который немного больше того, что установлен в OnePlus 11. Вы также получите сверхширокоугольный 48-мегапиксельный объектив, а самым большим изменением станет 64-мегапиксельный 3-кратный перископический зум-объектив от Omnivision. Это первая перископическая камера в устройствах OnePlus, и если вы любите фотографировать с зумом, это значительно улучшит результаты.

Пока OnePlus 12 выглядит многообещающим устройством. Это будет одно из первых устройств с Snapdragon 8 Gen 3 под капотом, и многие рады, что камерам тоже уделяется внимание. Телефоны OnePlus обычно имеют хорошие камеры, но когда они конкурируют с другими телефонами в том же ценовом диапазоне, все часто становится сложнее для этих устройств. Отличная новость заключается в том, что с новым телефоном эта проблема может отпасть.

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Конечно, не известно, как OnePlus 12 будет конкурировать в реальном мире, но, учитывая, что до официального релиза телефона осталось не так много времени, можно с уверенностью сказать, что OnePlus приготовила для нас много нового.