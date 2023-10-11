В добавок iOS 17.1 beta 3 решает проблему сбоя приложения Wallet сразу после его открытия

Компания Apple выпустила iOS 17.1 beta 3 и watchOS 10.1 beta 3 для разработчиков. Технологический гигант заявил, что при сопряжении Apple Watch под управлением watchOS 10.1 beta с iPhone, работающим под управлением стабильной версии iOS 17, будет наблюдаться "повышенное энергопотребление". Другими словами, при сопряжении Apple Watch с бета-версией watchOS 10.1 с iPhone, работающим под управлением iOS 17, батарея телефона будет разряжаться быстрее, чем обычно.

реклама

Разрядка аккумулятора также происходила при сопряжении Apple Watch под управлением watchOS 10 с iPhone с установленной бета-версией iOS 17.1. Все это прекращается после установки iOS 17.1 beta 3. Пользователям iOS 17.1 beta или watchOS 10.1 beta следует как можно скорее обновиться до новой бета-версии, чтобы не столкнуться с очередной ошибкой, приводящей к сбою приложения Wallet сразу после его открытия.

По сообщениям Apple, эта ошибка приводила к сбою в работе приложения "Кошелек" при открытии его пользователями, подключившими свои карты к банковским счетам, и происходила при использовании iOS 17.1 beta 1 и iOS 17.1 beta 2. Все исправления и известные проблемы описаны в документе iOS & iPadOS 17.1 Beta 3 Release Notes. Еще одна проблема с приложением Wallet, о которой говорится в информации о выпуске, может привести к "аннулированию" связи между картой и банковским счетом.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также в iOS 17.1 появится новая функция, позволяющая пользователям получать доступ к остаткам на счетах кредитных карт и банковских счетов в приложении Wallet, однако пока она доступна только в определенных странах.