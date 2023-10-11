В зарубежных отчетах ракету часто называют "летающим Чернобылем" из-за ее огромной разрушительной силы

Россия успешно испытала новую крылатую ядерную ракету, которая получила официальное название "Буревестник". В зарубежных отчетах она часто упоминается как "Летящий Чернобыль" из-за своей огромной разрушительной силы. Данная модель была разработана Москвой в ответ на опасения потери ядерного превосходства перед США. Этот запуск мог бы послужить сигналом начала новой ядерной гонки.

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Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин объявил о успешном тестировании ракеты, которая была представлена им в 2018 году. Сотрудниками из Asia Times ракета была названа "Оружием Судного дня".

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За это время оружие прошло испытания на нескольких площадках, включая Панково в Арктическом океане. "Буревестник" привлекает мировое внимание своими возможностями и вызывает одновременно обеспокоенность и восхищение.