По сообщениям Viber, за этими бесплатными функциями, ориентированными на предприятия, вскоре последуют дополнительные услуги для среднего и крупного бизнеса

Компания Viber объявила о новом наборе бизнес-инструментов для малого и среднего бизнеса. Стремясь превратить свое приложение в "коммуникационный центр для широкого круга предприятий", Viber запускает несколько функций, которые будут доступны бесплатно для малого и микробизнеса.

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Бесплатное предложение включает такие новые функции, как:

Публичные бизнес-профили (Компании могут создать публичную бизнес-страницу, которой можно поделится с теми кто еще не является пользователем Viber).

Общение с клиентами 1:1 (компании могут мгновенно отвечать на запросы клиентов с помощью мгновенного обмена сообщениями).

Возможность поиска клиентов с помощью поиска Viber (компании могут находить постоянных клиентов в приложении для повседневных разговоров).

Выделенные папки для чатов (Предприятия могут хранить сообщения клиентов отдельно от личных сообщений).

Каталог продуктов (Владельцы бизнеса могут легко добавлять новые продукты или услуги в каталог своей бизнес-страницы).

По словам представителей Viber, за этими бесплатными функциями, ориентированными на бизнес, вскоре последуют дополнительные сервисы, ориентированные на средние и крупные компании.

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Viber также планирует добавить такие полезные функции, как голосовые вызовы, а также быстрые и автоматические ответы для малого бизнеса.