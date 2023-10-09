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10test
В России планируют построить 10 лучших суперкомпьютеров на базе графических процессоров Nvidia H100
План зависит от возможности получения аппаратуры для ускорителя

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Один из российских проектов "Доверенная инфраструктура" представил свои амбициозные планы на ближайшее будущее. К 2030 году они стремятся создать целых десять суперкомпьютеров, способных превзойти в производительности искусственный интеллект модели Chat GPT. Каждая из этих машин будет оснащена большим количеством графических процессоров Nvidia H100, которых будет от 10 000 до 15 000 штук. С такими вычислительными возможностями каждая система сможет обеспечить производительность в размере около 450 FP64 TFLOPS, что почти вдвое превышает уровень достигнутого в США ExaFLOP - уровня производительности суперкомпьютера.

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Кроме того, финансовые аспекты являются не менее значимой проблемой для российского проекта. Согласно сегодняшним ценам на оборудование, расходы на реализацию проекта составят около 6 миллиардов долларов. Сразу следует отметить, что развитие технологий может привести к снижению стоимости в ближайшие годы. Именно поэтому предполагается, что к 2030 году цена на такие системы может упасть до 500-700 миллионов долларов.

Нужно также отметить, что самым мощным суперкомпьютером в России на данный момент является "Червоненкис", принадлежащий компании "Яндекс". Он имеет 1592 узла с графическими процессорами Nvidia A100 и занимает 27-е место в рейтинге суперкомпьютеров по всему миру с производительностью 21,53 PetaFLOPS. 

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В настоящее время Россия имеет всего семь суперкомпьютеров, которые входят в список 500 лучших суперкомпьютеров в мире. В сравнении с США, Китаем, Германией и Японией, которые имеют в этом списке соответственно 150, 134, 36 и 33 суперкомпьютера.

#суперкомпьютер #nvidia h100 #россии
Источник: tomshardware.com
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