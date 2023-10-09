Вполне возможно, что будущий смартфон Galaxy будет обновляться в течение 7 лет

Google установила новый стандарт поддержки программного обеспечения для смартфонов, заявив, что их последние модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления в течение 7 лет. Как неожиданно выяснилось, Samsung также работает над чем-то подобным. Главный инженер и управляющий подразделением Mobile eXperience, Шин-Чул Байк, раскрыл это на Samsung Developer Conference.

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Важно отметить, что здесь речь не идет о гарантированных семи обновлениях Android. Шин-Чул Байк является частью команды, ответственной за обеспечение безопасности мобильных устройств. Он сообщил, что Samsung активно обсуждает возможности продления выпуска обновлений безопасности после истечения пятилетнего периода, который компания в настоящее время гарантирует для некоторых своих устройств.

Очевидно, Samsung и Google - разные компании. У Samsung в своем ассортименте около сотни смартфонов, плюс устройства, выпущенные в прошлом, и планшеты. В результате ежегодно выпускается более 10 миллиардов обновлений, и Samsung вложила значительные ресурсы в обеспечение этого процесса.

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Таким образом, в будущем, возможно, Samsung действительно увеличит срок программной поддержки своих смартфонов, но, скорее всего, он будет выглядеть следующим образом: 5 лет обновлений Android и еще 2 года обновлений безопасности.