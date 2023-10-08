Слишком много компромиссов предложено на рынке

Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro уже поступили в продажу, а Google Pixel 8a может появиться в следующем году, но каковы шансы на появление действительно бюджетного телефона, завершающего серию Pixel? Судя по всему, довольно низкие.

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Вице-президент Google Mobile Business Нанда Рамачандран сообщил изданию Der Standard (через Android Police), что в настоящее время нет планов по выпуску недорогого телефона Google Pixel. По мнению вице-президента, это потребовало бы слишком много компромиссов.

Если взять, к примеру, Google Pixel 7a, то в нем по-прежнему используется чип Tensor G2, установленный в Google Pixel 7 Pro, поэтому в плане производительности процессора он ничего не теряет, несмотря на более низкую цену.

Рамачандран также официально заявил, что серия Pixel будет выходить на новые рынки в Европе и Азии с целью более широкого признания бренда и конечно увеличения продаж.

Между серией Pixel 7 и Pixel 8 действительно произошел ценовой скачок, отразившийся в улучшении внутренних характеристик, системы камер и продлении семилетней поддержки программного обеспечения и обновлений безопасности.

Новые телефоны также оснащены искусственным интеллектом, и сокращение этих функций для достижения цены, составляющей около трети от стоимости Pixel 8, по мнению Рамачандрана, не имеет смысла для Google в данный момент.

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Google имеет большой опыт в выпуске телефонов среднего класса, которые отлично справляются с задачей балансировки между ценой и возможностями - они стоят значительно дешевле без особых компромиссов.