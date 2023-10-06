Этот телевизор прикрепляется к стене благодаря мощности всасывания и оснащен специальным клеем, который предотвращает падение

Displace TV не похож на другие телевизоры: даже самые лучшие OLED-телевизоры, оснащенные интеллектуальной беспроводной технологией, нуждаются в кабеле питания, но Displace TV избавлен и от этого. Вместо этого в нем установлены четыре перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора, которые обещают обеспечить вам целый месяц ежедневного шестичасового просмотра, прежде чем наступит время подзарядки. А теперь к этому добавилось то, чего нет ни у одного другого телевизора: зиплайн!

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Зиплайн появился потому, что телевизор Displace не висит на крючке и не крепится на болтах. Буква L на его OLED-экране может означать Lamprey, поскольку он присасывается к стене. И это хорошо, когда у вас есть заряд батареи, но что будет, если у телевизора стоимостью 3000 долларов закончится заряд, вы не успеете вовремя заменить батарею, и он больше не сможет присасываться? Вот тут-то и приходит на помощь зиплайн. Его задача - не допустить, чтобы с вашим телевизором случился высокотехнологичный ужас "падение".

Когда впервые показали первый в мире полностью беспроводной OLED-телевизор, многие подумали, что он совершенно не опасен. Теперь компания Displace опубликовала пресс-релиз, в котором подробно описывает систему предотвращения катастроф: "Если вакуумные насосы не справляются с герметичностью или нарушается целостность стены, - говорится в пресс-релизе, - телевизор Displace автоматически задействует четыре быстродействующих клея для обеспечения стабильности". Клеи являются точками крепления для того, что Displace называет "самоопускающейся системой шасси". Зиплайн сам медленно опускается с высоты до 10 футов.

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Все это очень впечатляет и выглядит очень интересно, но основные вопросы, касающиеся телевизора, остаются: хорош ли он, и так ли он хорош, как беспроводной OLED M TV от LG? На сегодняшний день эта технология настолько хороша, насколько это возможно для беспроводных телевизоров, и справедливо будет сказать, что у LG гораздо больше ресурсов, инженеров и денег, которые она тратит на свои исследования и разработки, чем у Displace. Мы не будем знать наверняка, пока телевизор Displace не поступит в продажу, а до этого еще несколько месяцев: его запуск запланирован на второй квартал 2024 года.