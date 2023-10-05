Компания Samsung собирается добавить еще одну функцию для контроля здоровья в Galaxy Watch, но первое время только на территории одной страны

В скором времени появится возможность воспользоваться целым рядом самых современных технологий в устройствах на базе Wear OS: от определения ЭКГ (электрокардиограммы) до контроля артериального давления и оповещения о нарушениях сердечного ритма в дополнение к таким привычным функциям, как отслеживание содержания кислорода в крови.

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В начале следующего года Samsung планирует уделить еще больше внимания самочувствию пользователей, добавив к и без того обширному набору функций Health Monitor функцию апноэ (Задержки в выполнении дыхательных движений во сне). К сожалению, первое время это произойдет только в Корее, где местное Министерство по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, похоже, одобрило эту функцию для "предварительной диагностики", и пока нет информации о том, когда другие страны и регионы последуют этому примеру.

Даже на родине Samsung эта функция снабжена рядом звездочек, исключений и сносок, ориентирована только на тех пользователей, у которых еще не диагностировано апноэ сна, и призвана лишь выявить возможные признаки этого "распространенного, но серьезного" заболевания в средней и тяжелой форме.

Компания Samsung заслуживает похвалы за то, что постоянно пытается сделать свои высококлассные смарт-часы лучше в действительно значимых аспектах. Учитывая, что обструктивным апноэ во сне страдают не менее 25% мужчин и 10% женщин в США, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 6 вскоре смогут сделать лучше жизнь многих людей в Корее.

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Апноэ сна может привести к нарушению снабжения организма кислородом, плохому отдыху и таким осложнениям, как гипертония, сердечные заболевания, инсульт или когнитивные расстройства, но часто остается не диагностированным и не лечится, поскольку происходит во время сна и не оставляет видимых следов при бодрствовании.