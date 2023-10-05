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Тайваньские компании отрицают помощь Huawei в производстве чипов
Topco Scientific и UIS отрицают нарушение санкций США против Huawei

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Три тайваньские компании - Topco Scientific, UIS и L&K Engineering - обвиняются в оказании помощи Huawei в создании заводов по производству чипов в Китае, несмотря на санкции США. Компании Topco и UIS опровергли заявления о том, что они помогали Huawei, подчеркнув свою приверженность международным нормам и тайваньским законам, говорится в сообщении DigiTimes. Компания L&K Engineering пока не дала комментариев по этому вопросу.

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Компания Topco Scientific пояснила свою позицию, заявив, что ее сотрудничество с PengXinWei, взаимосвязанным лицом Huawei, имело исключительно экологический характер, в частности, касалось проектов по очистке сточных вод. Компания подчеркнула, что не намерена поставлять технологическому гиганту полупроводниковые материалы. Кроме того, компания рассказала о своем участии в экологическом проекте в начале 2022 г., отметив, что упомянутая китайская компания (PengXinWei) на тот момент не была включена в список юридических лиц США.

Компания UIS, специализирующаяся на оказании инженерно-строительных услуг производителям полупроводников, категорически отрицает свою прямую причастность к Huawei. Она особо отметила контракт своего китайского филиала с шэньчжэньской компанией SwaySure, который заключался в "проекте внутренней модификации завода". UIS подчеркивает свое соответствие тайваньским нормам и правилам на протяжении всей истории своей деятельности, дистанцируясь от любых спорных моментов.

Несмотря на проблемы, связанные с санкциями США, в частности с ограничением доступа к важнейшим технологиям производства микросхем, компания Huawei не теряет надежды. Недавно технологический гигант представил новые смартфоны Mate 60 Pro 5G на базе SoC собственной разработки HiSilicon Kirin 9000s, произведенных компанией SMIC. Инвестиционный филиал Huawei финансирует более 70 китайских полупроводниковых предприятий, охватывающих множество секторов - от производства оборудования до разработки ИС.

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Некоторые наблюдатели рынка утверждают, что для того, чтобы действительно воспрепятствовать росту Huawei в полупроводниковой отрасли, США необходима более жесткая и всеобъемлющая стратегия. Предлагается, в частности, прекратить экспорт оборудования в Китай от известных поставщиков и контролировать сделки, особенно с подержанным оборудованием и возможными косвенными сделками через страны Ближнего Востока.

#huawei #санкции #чипы #topco scientific #uis
Источник: tomshardware.com
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