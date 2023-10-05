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10test
Процессоры Intel Xeon Cascade Lake снимают с производства
Компания Intel объявила о снятии с производства процессоров Xeon Scalable (Cascade Lake) второго поколения

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Cascade Lake на два поколения отстает от существующих процессоров Intel 4-го поколения Xeon Scalable Sapphire Rapids, поэтому удивительно, что первые продержались так долго.

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Cascade Lake существует с 2019 года - именно тогда Intel выпустила его на смену давно устаревшей микроархитектуре Skylake. Бедному Cascade Lake пришлось пережить многое. Из-за постоянного давления со стороны 7-нм чипов EPYC Rome от AMD компания Intel была вынуждена срочно снять с производства некоторые модели Cascade Lake Xeon, снизив при этом цены на оставшиеся модели. Вскоре после этого Cascade Lake подверглись обновлению, в результате чего были представлены компоненты Xeon Cascade Lake Refresh со снижением цен до 60%.

Те, кто знаком с Intel, знают, что этот чипмейкер не имеет привычки снижать цены на свои процессоры, а тем более выпускать их обновление в столь короткие сроки. Крайняя сегментация возможностей Cascade Lake способствовала краху микроархитектуры. Например, не все чипы Cascade Lake поддерживают одинаковый объем памяти или модули Optane DC Persistent Memory DIMM. С другой стороны, линейка EPYC Rome компании AMD предлагает потребителям одинаковый набор функций во всех SKU.

В июле этого года Intel прекратила выпуск процессоров Cascade Lake-X (HEDT) и Cascade Lake-W. Как и ожидалось, следующими под нож попали чипы Xeon. В документе PCN (Product Change Notification) Intel перечислила 68 продуктов Cascade Lake. У клиентов чипмейкера есть время до 26 апреля 2024 года, чтобы передать последние заказы местным представителям Intel. Intel обязалась отправить последние заказы на Cascade Lake Xeon до 23 октября 2026 года, поэтому Cascade Lake не исчезнет с прилавков еще как минимум пару лет.

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В другом документе PCN Intel подчеркнула, что для заказчиков встроенных процессоров Intel изменений не будет. Таким образом, встраиваемые процессоры Cascade Lake - это последние 22 живых представителя линейки Cascade Lake. Встраиваемые продукты имеют более длительный срок службы, чем их сокетные собратья, поэтому неудивительно, что встраиваемые SKU Cascade Lake просуществуют еще некоторое время. Наконец, Intel перевела свои встраиваемые чипы Cascade Lake на архитектуру Intel Embedded Architecture для дальнейшей поддержки, которая начнет действовать после 23 октября 2026 года.

#производство #intel xeon #cascade lake
Источник: tomshardware.com
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