Google Home сделал доступным возможность создавать индивидуальную программу для людей без опыта в этой области

Согласно информации от Android Authority, в ближайшее время Google Home представит новую функцию под названием "Help me script". Она позволит обычным людям стать программистами. Вкратце, пользователи Google Home смогут программировать и автоматизировать свои действия на естественном языке, которым новая функция переведет в готовый к выполнению код.

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Главная цель этой функции - знакомство с удивительным и загадочным миром кодирования для людей без опыта в этой области. Благодаря новому инструменту пользователи Google Home среднего возраста смогут увидеть результат своих усилий в программировании непосредственно у себя дома.

Функция будет использоваться вместе с редактором сценариев, который Google Home предлагает для создания сложных автоматизированных действий. Некоторые пользователи уже заметили, что редактор сценариев сложно использовать, и знание программирования действительно необходимо. Однако Google внедряет искусственный интеллект в этот процесс, чтобы упростить его для пользователей, не являющихся экспертами.

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Когда эта функция станет доступной, пользователи смогут войти в свою учетную запись Google Home через веб-интерфейс и открыть редактор сценариев. Скрипт "Помогите мне" работает на основе мощной языковой модели и постоянно обучается, генерируя все более точные и персонализированные скрипты, как утверждает команда Google.