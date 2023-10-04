Обновления Google также включают бонусы для телефонов и планшетов Pixel, а обновление для Android-устройств других производителей позже

В самой последней версии Android были добавлены новые виджеты на экране блокировки и новые типы блокировок для определенных данных.

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Android 14, выпущенная в среду, является обновленной версией прошлогоднего Android 13 и предлагает набор обновленных функций. Одной из самых заметных новинок является возможность настройки экрана блокировки. На конференции разработчиков в мае этого года наибольшее внимание уделялось этому аспекту Android 14. Теперь можно кастомизировать свой экран блокировки, выбрав один из новых шаблонов Google, и изменить его расположение, добавив ярлыки для приложений, которые вы предпочитаете открывать после разблокировки телефона.

Другие функции, связанные с конфиденциальностью, в Android 14 позволят вам иметь больше контроля над тем, сколько информации о вас передается в отдельные приложения. Например, контроль отслеживания местоположения теперь будет уведомлять вас о том, что разработчик приложения передает данные о вашем местоположении третьим лицам. Также вы сможете регулировать доступ приложения к вашим фотографиям и видеозаписям, ограничивая его только выбранными изображениями и видео.

Android 14 также включает функцию, которую долго ожидали пользователи сторонних менеджеров паролей - возможность сохранять ключи для сайтов, которые предлагают этот более безопасный способ управления паролями.

В соответствии с предыдущими обновлениями Android, смартфоны Pixel, выпускаемые Google без программных наработок и завышенных оптимизаций, должны получать это обновление уже сегодня.

Кроме того, устройства Pixel получат несколько дополнительных функций, доступных только для этой линейки телефонов и планшетов. Например, приложение камеры в Android 14 будет поддерживать режим "Ultra HDR" с более насыщенными цветами, а также будет иметь обновленный интерфейс для удобного переключения между режимами фото и видео.

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На Pixel Fold в Android 14 будет доступен режим переводчика для двухэкранных дисплеев этого складного смартфона. Например, вы сможете вывести переведенную версию текста на внешний экран, введя ее с внутреннего экрана.