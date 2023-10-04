Набирает обороты еще одна проблема серии iPhone 15, связанная со звуком

Является ли iPhone 15 Pro Max абсолютно лучшим телефоном в мире, на который можно потратить целое состояние, и не отстают ли от него iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro по всем параметрам - от возможностей камеры до мощности и поддержки программного обеспечения? В то время как некоторые ярые поклонники Apple, скорее всего, будут кричать "да" во весь голос, многие реальные владельцы новых ультрасовременных телефонов могут с этим не согласиться по одной из двух простых причин (или даже по обеим).

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Как красноречиво выразился один из недовольных ранних пользователей в видеоролике на TikTok, опубликованном пару дней назад и ставшем вирусным, запуск iPhone 15-й серии заставляет людей "чувствовать себя бета-тестерами" из-за многочисленных проблем, которые кажутся крайне нехарактерными для Apple.

Обычно компания гордится тем, что перед выпуском нового продукта (любого продукта) неустанно тестирует каждый аспект пользовательского опыта и проверяет работоспособность всех деталей и компонентов, и все же, похоже, на этот раз как минимум две относительно серьезные неисправности обошли контроль качества технологического гиганта, попав в руки потребителей и причинив им головную боль в буквальном или метафорическом смысле.

Прежде чем вы начнете беспокоиться или разочаровываться в своем любимом производителе смартфонов, вам следует знать, что эта недавно всплывшая ошибка не так страшна, как сообщения о перегреве, которые распространились как лесной пожар за последнюю неделю или около того. Кроме того, если вы не заметили ничего плохого в работе динамика своего нового телефона, вы можете просто двигаться дальше.

Если вы почувствовали, что звук вашего iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro или 15 Pro Max немного искажен, особенно на высокой громкости, но не смогли найти причину проблемы, не волнуйтесь - вы далеко не одиноки и точно не сошли с ума.

Десятки пользователей (всех четырех устройств) жалуются на треск и дребезжание при воспроизведении музыки или звонках на максимальной громкости или близкой к ней, чего явно не ожидаешь от мобильного устройства стоимостью более 1000 долл.

Все знают, что компания Apple планирует устранить ошибку перегрева iPhone 15 в ближайшем обновлении, которое в настоящее время тестируется за закрытыми дверями, но, поскольку до сегодняшнего дня эта проблема со звуком не привлекала внимания, стоит сомневаться, что в обновлении iOS 17.0.3 будут решены обе проблемы.

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Скорее всего, будет выпущено еще одно обновление... позже, которое исправит звук и другие проблемы, которые могут возникнуть за это время. Пока Apple не признает ошибку с динамиком и не подтвердит, что она действительно является программным сбоем, многим придется просто не слушать музыку и голосовые вызовы и смириться с тем, что ни один телефон не является безупречным.