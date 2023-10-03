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10test
На сайте канадского оператора "Telus" появилась дата выхода Android 14 - 4 октября
От канадского оператора стала известна дата выхода Android 14 для пользователей смартфонов

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В прошлом месяце компания Google разочаровала своих поклонников, отложив релиз Android 14 без предварительного уведомления о задержке. Вместо этого, Google представила новый логотип и несколько новых интересных функций, но дата выпуска Android 14 осталась неизвестной. Тем не менее, предположительно новую операционную систему можно ожидать совместно с выпуском телефонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

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Дата презентации новых телефонов объявлена – 4 октября, и ожидается, что с ними будет представлена и Android 14. Различные источники указывают на то, что оператор связи в Канаде "Telus" сообщил о том, что все смартфоны Pixel получат обновление до Android 14, обозначаемое внутренним кодовым названием "Android U", 4 октября. Хотя данные сообщения оператора были убраны с портала Telus, представляется вероятным, что Android 14 все же появится 4 октября. Владельцам смартфонов Pixel стоит ожидать приятной неожиданности завтра.

#смартфон #android 14 #дата выхода
Источник: phonearena.com
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