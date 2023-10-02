OLED-панели LG очень хороши, и теперь их процессор изображения тоже ждет серьезная модернизация

В мире современной технологии телевизоры OLED заслуживают особого внимания. Вместе с панелью, для их функционирования существенную роль играет процессор. И компания LG, известная своими инновационными продуктами, собирается представить свой новый, самый передовой процессор.

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Этот новый процессор, который, скорее всего, будет назван Alpha 10, обещает существенное повышение мощности по сравнению с предшественником Alpha 9. Ожидается, что он значительно улучшит возможности OLED-телевизоров LG.

Согласно сообщениям корейской газеты Etnews, новый процессор оснащен блоком нейронной обработки (NPU), который "значительно повысит производительность устройства по сравнению с существующими чипами на базе искусственного интеллекта". Это означает, что благодаря этому процессору телевизоры смогут обрабатывать данные на самом устройстве, а не на удаленном сервере.

Ожидается, что новый процессор улучшит способность анализировать изображения, уменьшать шумы, распознавать и определять приоритеты объектов, а также применять интеллектуальное улучшение звука. Будут внесены слышимые и видимые улучшения.

Одним из самых интересных аспектов нового процессора Alpha 10 является возможность использования новых сервисов, основанных на распознавании движения. Телевизор будет знать о вашем местонахождении и реагировать соответствующим образом. Подробности об этой технологии пока не уточняются, но существует предположение об ее применении в играх, управлении жестами, позиционировании звука на основе объектов и, возможно, в видеозвонках. Стоит отметить, что этот чип может быть использован не только в телевизорах, но и в других интерактивных устройствах.

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Ожидается, что новый чип будет представлен компанией LG в январе. Именно тогда мы сможем увидеть, насколько хорошо он справляется со своими новыми функциями.